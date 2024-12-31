Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 46 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 13 şüpheliye adli işlem uygulandı.