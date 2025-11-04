Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yapılan trafik uygulamasında durdurulan bir araçta 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, narkotik köpekleriyle otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada, 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki şüpheli A.Ö, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
