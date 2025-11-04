Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da yapılan trafik uygulamasında durdurulan bir araçta 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö, tutuklandı.
Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, narkotik köpekleriyle otomobilde arama yaptı.
Yapılan aramada, 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki şüpheli A.Ö, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel