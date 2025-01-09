Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 172 hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Ayrıca Bayat ilçesinde 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada 172 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda, yakalanan 4 şüpheliden 3'üne adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayat'ta firari hükümlü yakalandı
Bayat ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö'yü Bayat ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.