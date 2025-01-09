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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 172 hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Ayrıca Bayat ilçesinde 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada 172 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda, yakalanan 4 şüpheliden 3'üne adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayat'ta firari hükümlü yakalandı

Bayat ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö'yü Bayat ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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