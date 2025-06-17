Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolculardan F.B'nin üst aramasında, 5 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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