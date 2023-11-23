Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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Kaynak: AA / Güncel