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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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