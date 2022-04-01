Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ataköy Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede devriye görevi sırasında aracıyla kaçan M.K'yi kovalamaca sonrası yakaladı.

M.K'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Başka bir operasyonda ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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