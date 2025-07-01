Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan denetimde, bir otomobilde 33 bin 836 kullanımlık uyuşturucu madde ile dolu 6 peçete bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
AFYONKARAHİSAR'da polisin arama yaptığı otomobilde, 33 bin 836 kullanımlık 6 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasındaki denetiminde, 03 BL 230 plakalı otomobilde arama yapıldı. Aramada 33 bin 836 adet kullanımlık 6 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.K., 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçu kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber-Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel