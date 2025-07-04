Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ile Yakalanan Yolcu Tutuklandı
Afyonkarahisar'da bir otobüs yolcusunun valizinde 1368 uyuşturucu hap bulunması sonucu tutuklandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan durdurma ve aramada ele geçen uyuşturucunun sahibi O.A, adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'da valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, otobüste yaptığı aramada O.A'nın valizine gizlenmiş 1368 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel