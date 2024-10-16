Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ile Yakalanan 4 Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı
Afyonkarahisar'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı. Ayrıca, araması bulunan bir hükümlü de kent merkezinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte metruk binaların etraflarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde İ.A, A.Ç, Ü.S.D. ve S.Ö'nün üst aramalarında uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ele geçirdi.
Şüphelilere adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B'yi (25) kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.