Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçtaki aramada, uyuşturucu emdirilmiş 5 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki M.A, U.D. ve F.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.