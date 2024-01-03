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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı

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Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobildeki Y.U. ile İ.A'ya adli işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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