Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da Bursa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmada, bir otomobilde uyuşturucu, cep telefonları ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.B. ve F.Y. gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Plakası belirlenen otomobili Anıtkaya köyü yakınlarında durduran ekipler, araçta bir miktar uyuşturucu, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler, otomobildeki S.B. ile F.Y'yi gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.