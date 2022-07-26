Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda birbirini takip eden 2 otomobili şüphe üzerinde durdurdu. Ekipler, otomobillerde yaptığı aramada, 4 ruhsatız tabanca, çok sayıda mermi ile 46 gram skunk ve 5 uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobillerdeki 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. AA / Arif Yavuz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler

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