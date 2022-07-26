Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda birbirini takip eden 2 otomobili şüphe üzerinde durdurdu.

Ekipler, otomobillerde yaptığı aramada, 4 ruhsatız tabanca, çok sayıda mermi ile 46 gram skunk ve 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Otomobillerdeki 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler

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