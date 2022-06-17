Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 4 zanlı tutuklandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, plakasını belirlediği otomobili Karayolları Kavşağı'nda durdurmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçtı. Kovalamaca sonucu Şuhut Kavşağı'nda durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üst ile ikamet adreslerinde yapılan aramada 2 bin 130 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 865 lira ele geçirildi. Ekipler, otomobildeki Turhan K, Kazım Ç, Onur K. ile Erhan D'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Araçtaki B.B. ile E.N'ye de "uyuşturucu madde kullanmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Tragger Güncel Haberler

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