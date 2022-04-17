Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak yolundaki uygulamada durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada bin 202 sentetik ecza ele geçirildi.

Otomobilde bulunan B.Ö, A.İ.Ç, M.Y. ve M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title