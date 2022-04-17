Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı
AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak yolundaki uygulamada durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada bin 202 sentetik ecza ele geçirildi.
Otomobilde bulunan B.Ö, A.İ.Ç, M.Y. ve M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Canan Tükelay - Güncel