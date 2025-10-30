Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'da bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu emdirilmiş 9 peçete ele geçirdi.
Otomobildeki N.A, İ.K, O.D. ile M.D.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel