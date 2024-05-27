Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencileri İsrail'e Karşı Yürüyüş Yaptı

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek ve Gazze halkına destek amacıyla yürüyüş yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) kampüsünde toplanan öğrenciler ile akademisyenler ellerinde taşıdıkları bayraklarla İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Furkan Erkal, 8 aydır her gün kınadıkları siyonist devletin dün gece "2371 Blok" adını verdikleri ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelediği Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini söyledi.

Erkal, "Artık kınama zamanı geçti üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabildiğimiz her yerde kalben buğzetmenin ötesine geçip, harekete geçme zamanıdır." dedi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları ile kampüste yürüyüş yaptı.