Afyonkarahisar'da Uluslararası Girişimci Kadınlar ve Gençler Zirvesi düzenleniyor.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde, Zafer Kalkınma Ajansı ve Uluslararası Girişimci İş Kadınları Derneği iş birliğinde kentteki termal bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, kadınların ve gençlerin üretim gücünü görünür kılmak, girişimcilik ekosistemini büyütmek, geleceği şekillendirecek fikirleri konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Girişimciliğin modern dünyanın ürettiği bir kavramdan ziyade daha çok tarihin, inançların ve kültürel değerlerin canlı damarlarından biri olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Dünya hızla değişmekte, teknolojiler yenilenmekte, dijitalleşme her alanda etkisini göstermektedir. Bu değişime en hızlı uyum sağlayan kesim gençlerimizdir. Onların cesaretleri, yenilikçi bakış açıları ve risk almaktan çekinmeyen tavırları, girişimcilik ekosistemimizin en büyük zenginliğidir. Genç girişimcilerimiz sadece kendi geleceklerini inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin küresel rekabette söz sahibi olmasının yolunu da açıyor."

Yiğitbaşı, her büyük başarının bir hayalle başladığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Programda, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ile Uluslararası Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Melike Akkent de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, kendi başarı hikayesi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Zirve, yarın sona erecek.