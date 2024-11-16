Afyonkarahisar'da Ücretsiz Saç Tıraşı Projesi Çocuklardan Büyük İlgi Görüyor
Afyonkarahisar'da gönüllü berberin düzenlediği 'Mahallemizin Çocukları Ücretsiz Saç Tıraşı Oluyor' projesi, çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi görüyor. Her ay bir hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ücretsiz saç kesimi yapma fırsatını yakalıyor.
Afyonkarahisar'da 8 ay önce hayata geçirilen "Mahallemizin Çocukları Ücretsiz Saç Tıraşı Oluyor" projesi ilgi görüyor.
Her ay belirlenen bir hafta sonu günü gönüllü berber Muhammet Kaya, Dörtyol Mahalle Muhtarlığına geliyor.
Kaya, burada ücretsiz saç kesimi yapıyor.
Muhtar Mustafa Akyıldız, projenin çok beğenildiğini belirterek, "Çocuklarımız mutlu, aileler memnun." dedi.