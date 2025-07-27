Afyonkarahisar'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü M.K. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
S.Ç. (49) idaresindeki 01 SV 999 plakalı otomobil, Aydın köyü yakınlarında M.K'nin (73) kullandığı 03 AIK 284 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü M.K. yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından M.K'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel