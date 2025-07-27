Afyonkarahisar'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü M.K. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

S.Ç. (49) idaresindeki 01 SV 999 plakalı otomobil, Aydın köyü yakınlarında M.K'nin (73) kullandığı 03 AIK 284 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü M.K. yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından M.K'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Doktorla hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayıldı! Açıklama inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.