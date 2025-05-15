Afyonkarahisar'da Üç Tekerlekli Motosiklet Dereye Düştü: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da Üç Tekerlekli Motosiklet Dereye Düştü: 6 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir üç tekerlekli motosikletin dereye düşmesi sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde üç tekerlekli motosikletin dereye düşmesi sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

G.Ç'nin (24) kullandığı 03 AIE 247 plakalı üç tekerlekli motosiklet, Yukarıçaybelen köyü yakınlarında dereye düştü.

Kazada sürücü ile motosikletteki 5 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dr. Mete Han Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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