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Afyonkarahisar'da Tütün İçerisine Karıştırılmış Esrar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 48 gram tütünün içerisine karıştırılmış halde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.