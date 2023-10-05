Afyonkarahisar'da Tütün İçerisine Karıştırılmış Esrar Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 48 gram tütünün içerisine karıştırılmış halde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da tütünün içerisine karıştırılmış esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafında durumunda şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 48 gram tütünün içerisine karıştırılmış halde esrar ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan B.Y., isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.P., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel