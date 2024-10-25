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Afyonkarahisar'da Tur Otobüsü Kazasında Japon Turist Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Tur Otobüsü Kazasında Japon Turist Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da meydana gelen tur otobüsü kazasında yaralanan 84 yaşındaki Japon turist Kiyoshi Tabei, hastanede 8 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist Kiyoshi Tabei (84) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Çay- Şuhut kara yolunun Demirbel mevkisinde 17 Ekim'de meydana gelen kazada, A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı Japon turistleri taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada 20'si Japon turist, 22 kişi yaralandı. Yaralılardan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) tedavisi süren Kiyoshi Tabei, bugün hayatını kaybetti. İç kanamaya bağlı olarak yaşamını yitiren Kiyoshi'nin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından Japonya'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

turist Güncel Turizm Dünya Japon Kaza

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