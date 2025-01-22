Afyonkarahisar'da Tur Midibüsü Devrildi: 3 Yaralı
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan bir midibüs, Dinar ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 Çinli turist yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Y. (55) idaresindeki 35 CJU 765 plakalı tur midibüsü, Dinar ilçesi Bağcılar köyü Çobançeşme mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 Çinli turist, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel