Afyonkarahisar'da Tren Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da Tren Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Sandıklı ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni bir minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Eskişehir-Denizli seferini yapan 7617833 sefer sayılı yolcu treni, ilçenin Kumalar Sokağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte, M.Ç'nin kullandığı 03 AEM 078 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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