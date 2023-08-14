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Afyonkarahisar'da Traktöre Arkadan Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da otomobilin önünde seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin önünde seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S., idaresindeki 32 PK 400 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden R.S., (46) yönetimindeki 03 SF 822 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan 54 yaşındaki R.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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