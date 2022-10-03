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Afyonkarahisar'da traktörden düşen çocuk öldü

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Afyonkarahisar'da traktörden düşen çocuk öldü

Afyonkarahisar'da seyir halindeki traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

G.U. idaresindeki 03 DP 027 plakalı traktör, merkeze bağlı Sülümenli beldesi Zafer Mahallesi'nde seyir halindeyken araç üzerindeki M.T. (5) dengesini kaybederek düştü.

Kazada, küçük çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

Gözaltına alınan G.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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