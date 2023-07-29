Afyonkarahisar'da traktör kazası: Genç kız ayağını ezdi

Afyonkarahisar'da kasisten geçen traktörde dengesini kaybederek aşağı düşen 17 yaşındaki genç kız araca bağlı römorkun ayağını ezmesi sonucu yaralandı.

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babası A.U., ile 03 PK 244 plakalı traktör ile yolculuk yapan İ.U., (17) araç kasisten geçtiği esnada dengesini kaybederek aşağı düştü. Bu sırada aracın arkasına bağlı römork genç kızın ayağının üzerinden geçti. Olayı fark eden baba A.U., traktörü durdurup ardından 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR