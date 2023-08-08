Afyonkarahisar'da traktör kazası: 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrilen traktördeki sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrilen traktörde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi İmrallı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. (65) idaresindeki tescilsiz traktör sürücüsünün henüz belirlenemeye bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü M.G., ağır yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR