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Afyonkarahisar'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti, 3 Şüpheli Gözaltında

Afyonkarahisar'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti, 3 Şüpheli Gözaltında
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Afyonkarahisar'da bir otomobil sürücüsünü trafikte tartışma sonucu darbeden 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın detayları ve soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve bir otomobil sürücüsünün 3 kişi tarafından darbedilmesinin yer aldığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayın 10 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda yaşandığını ancak emniyete ve 112 Acil Çağrı Merkezine konuyla ilgili bir ihbar yapılmadığını belirledi.

Otomobil sürücüsü S.B'yi (27), sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği iddiasıyla darbettikleri belirlenen B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, uyarmak için gittikleri otomobil sürücüsü S.B'nin kendilerine küfür ettiğini, bunun üzerine sürücüyü darbettikerini söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Güvenlik Politika Otomobil 3-sayfa Güncel trafik Hukuk

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