Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralı sayısı arttı

Afyonkarahisar'da dün gece meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 10'a yükseldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar'da yaşanan trafik kazasında yaralı sayısı yükseldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün gece otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında yaralı sayısı 10'a yükselirken, yaralılardan biri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölen kişinin çarpışmanın etkisi ile açılan bagaj kapağından dışarı fırlayarak öldüğü anlaşıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kuruca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

E.K., idaresindeki 03 L 3638 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden R.G. yönetimindeki 03 VY 682 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Can pazarının kurulduğu kazada otomobildeki C.K., İ.C., S.C. ve A.C. ile hafif ticari araçtaki R.G., N.G., G.G. İ.T., S.Ö. ve Z.Ö., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.T., yapıla müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, şahsın çarpışma esnasında hafif ticari aracın açılan bagaj kapağından dışarı fırlayarak başını refüjdeki taşa çarptığı belirtildi.

Kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay sorası cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.