Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan kaporta ustası hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kaporta ustası Yunus Çınar, hastanede hayatını kaybetti. Kazada, M.C.Ş. idaresindeki kamyonet ile yabancı plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan kaporta ustası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

M.C.Ş. (17) idaresindeki 06 PMZ 09 plakalı kamyonetin 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde MOD PT 20 yabancı plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan sürücü Yunus Çınar (32) tedavi gördüğü Eskişehir'deki hastanede hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Çınar'ın cenazesi, İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi kaporta ustası Çınar'ın kullandığı aracı tamir etmek için müşterisinden aldığı öğrenildi.

Dün, 06 PMZ 09 plakalı kamyonet, 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde Y.Ç'nin kullandığı MOD PT 20 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, Almanya plakalı hafif ticari araç, bir tamirci dükkanının kapılarını kırıp içeri girmişti.

Kaza yerinden kaçan ehliyeti olmadığı öğrenilen kamyonet sürücüsü M.C.Ş'nin de bir süre sonra polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.