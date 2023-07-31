Afyonkarahisar'da trafik kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş'un acı haberi Kahramanmaraş'a ulaştı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazası sonrası yol güvenliği için önlem alırken bir aracın çarpması sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın acı haber Kahramanmaraş'taki baba evine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sultandağ ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen tır kazasında yol güvenliği için güzergaha duba koymaya çalışan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), arkadan gelen ve sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen kamyonetin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Eşi polis memuru ve 1 çocuk babası olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tatlı'nın acı haberi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesindeki baba evine ulaştı. Şehidin Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesindeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin kardeşlerinden Hatay'da komiser olarak görev yapan Hüseyin Tatlı'nın 6 Şubat'ta meydana gelen depremler de ailesi ile birlikte vefat ettiği öğrenildi. Şehidin ablasının eşinin de depremden önce trafik kazasında vefat ettiği, ailesi ile birlikte Döngele Mahallesinde yaşadığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ