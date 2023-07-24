Afyonkarahisar'da trafik kazasında hafif ticari araç bir dükkana girdi

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştıktan sonra bir dükkana girdi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.