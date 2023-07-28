Afyonkarahisar'da trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı. Sürücü, psikolojik tedavi gördüğünü ve kaza anını hatırlamadığını iddia etti.