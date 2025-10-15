Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Emre El (15) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi Emre Gölü mevkisinde dün saat 17.30 sıralarında Emre El idaresindeki 64 AES 832 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.K. (29) yönetimindeki 06 AL 9820 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emre El ile beraberindeki A.S. (15), A.A.K. (14) ve diğer aracın sürücüsü M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla AFSÜ Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emre El hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobillerin kafa kafaya çarpışması, beyaz olanın taklalar atarak savrulduğu, diğerinin ise şarampole girdiği görüntülere yansıdı.

Haber- kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,