Afyonkarahisar'da trafik kazası: 7 yaralı

Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu'nun Organize Sanayi Bölgesi kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil ile hafif ticari araç karıştı. 7 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kazada bazı araçların karşı şeride geçtiği belirtildi.