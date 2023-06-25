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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 7 yaralı

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Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu'nun Organize Sanayi Bölgesi kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil ile hafif ticari araç karıştı. 7 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kazada bazı araçların karşı şeride geçtiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da 3 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu'nun Organize Sanayi Bölgesi kesiminde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bazı araçların karşı şeride geçtiği kazada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Karahisar Güncel Haberler

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