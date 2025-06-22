Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.A.K. (29) idaresindeki 16 ARU 394 plakalı otomobil, Susuz beldesi mevkisinde önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan G.Y. (51) yönetimindeki 06 FAF 809 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel