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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar-Konya kara yolunda hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.D. (69) idaresindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 20. kilometresinde, D.C'nin (32) kullandığı 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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