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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D.Ş. (30) idaresindeki 03 ZC 937 plakalı otomobil, Akçin Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile B.Ç. (24), İ.Ç. (12), F.Y. (36) ve F.S. (15) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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