Afyonkarahisar'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif araç araziye düşerek 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik hafif aracın araziye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.Ç idaresindeki 34 KPR 197 plakalı hafif ticari araç, Güney beldesi mevkiinde araziye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.