Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 03 ADF 842 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde M.A'nın kullandığı 03 SF 905 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 03 SF 905 plakalı otomobildeki 4 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel