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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve bir araç yol kenarındaki bir binaya çarparak durdu. Olayda 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kaza yapan 2 otomobilden biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki binaya çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı'ya bağlı Koçhisar köyü girişinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 03 LM 620 plakalı otomobil ile H.Y.'nin kullandığı 06 BY 6490 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki binaya çarparak durabildi. Kazada H.A., M.Y., A.Y. ve N.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılar tedaviye alındı. Otomobilin çarptığı binada oturanlar büyük panik yaşadı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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