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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 06 YMU 08 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak B.K., yönetimindeki 03 UT 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, N.K., H.K., sürücü M.A., ve E.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan N.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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