Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ç., yönetimindeki 03 PS 489 plakalı otomobil vatandaşlar tarafından yolda sökülen kaldırım taşlarının açıldığı alandan dönmek istediği sırada A.K.'nin kullandığı 03 BR 646 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte F.K. ve A.Ç., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR