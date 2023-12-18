Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 03 ACY 860 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Ekinhisar köyü kavşağında H.H.Ö. yönetimindeki 20 F 3016 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, araç sürücüleri ile 03 ACY 860 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ö. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.