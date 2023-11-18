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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında B.Y. idaresindeki araç ile S.G'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Bolvadin'de ise jandarma ekipleri tarafından trafik ve asayiş denetimi yapıldı.