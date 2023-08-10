Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Yenice mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K., idaresindeki 48 AGY 358 plakalı otomobil ile M.N.G., yönetimindeki 03 KH 393 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, N.S., M.S. ve D.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR