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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da otomobilin bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobilin bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A., idaresindeki 33 AKT 263 plakalı otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden M.A., yönetimindeki 09 AJR 861 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Y.A., ile yanında bulunan F.K., ve diğer araçta bulunan F.K., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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