Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri yaralandı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.A.S, (22) idaresindeki 03 AHU 638 plakalı motosiklet, Kurtuluş Caddesi'nde önce A.M'nin kullandığı elektrikli bisiklete, sonra park halindeki 03 AAN 857 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan A.A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel